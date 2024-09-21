Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleştirilen afetzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kalıcı konutlarına yerleşen afetzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor.

"Asrın felaketi" depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afetzedeler için yapımına başlanan kalıcı konutlardan yapımı tamamlananların hak sahiplerine teslimi devam ediyor. Bu kapsamda İslahiye ilçesinde kalıcı konutlarını alan afatzedeler, kalıcı konutlarına taşınıyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada, afetin yaralarının sarılmasındaki en somut göstergelerden birinin geçici yaşam alanlarının boşaltılması olduğunu söyledi.