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        Gaziantep'te şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep merkez Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:46
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        Gaziantep'te şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep merkez Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayan çalıntı otomobili takibe aldı.

        Yakalanan otomobil içerisindeki şüphelinin üst aramasında 30 uyuşturucu hap ve 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Bu arada şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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