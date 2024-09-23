Gaziantep'te şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Bu arada şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayan çalıntı otomobili takibe aldı.

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