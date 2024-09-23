Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Okereke
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza
Sarı kartlar: Dk. 33 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 36 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.