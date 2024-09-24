Gaziantep'te "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, "Her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur." dedi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansına katılan Güngör, kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken halka hizmet bilincini, adalet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı, çıkar çatışmasından kaçınarak kamu yararını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu gücünü, kaynağını ve zamanını doğru, etkili kullanmak gibi etik ilkelere uygun davranılması gerektiğini hatırlatan Güngör şunları kaydetti:

"Her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bir toplumda kamu hizmetinin kalitesi kamu görevlilerinin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle kamu görevlileri, hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalı, yetkilerini adil, doğru, dürüst, tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanmalı, etik davranış ilkelerinden taviz vermemelidir. Kamu kurumlarının başarılı, uyumlu, verimli çalışması, devlet gücünün olumlu bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki devleti güçlü kılan ve toplumu huzur ve güven içinde yaşatan adaletli yönetimdir."