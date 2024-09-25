Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka verilecek
Gaziantep'te 2022 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri kentteki bir parka verilecek.
Gaziantep'te 2022 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri kentteki bir parka verilecek.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte görev yapan gazeteciler ile Dülük Baba Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.
Burada konuşan Yılmaz, basının kentin sesi olduğunu bu anlamda basın mensupları ile daha sık görüşeceğini söyledi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimlerinin bir parka verileceğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Görevleri başında elim bir kaza sonucu basın şehidi oldular. Onların isimlerini inşallah şuan yapımı devam eden bir parkımıza vereceğiz. Böylelikle onların isimlerini yaşatmış olacağız."
Toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.