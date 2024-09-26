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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında 16 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:52
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında 16 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol denetimlerinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ekipler tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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