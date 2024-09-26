Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol denetimlerinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ekipler tarafından yakalandı.

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