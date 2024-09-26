Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hisar Mahallesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan S.P ve T.P. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan H.D. jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde suç aleti tabancayla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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