Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Hisar Mahallesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan S.P ve T.P. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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