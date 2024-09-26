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        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:16
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        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Hisar Mahallesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan S.P ve T.P. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan H.D. jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde suç aleti tabancayla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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