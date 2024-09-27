Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçinin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narlıtepe Mahallesi 10109'ncu sokakta, önceki gün inşaatın çalışma sahasında vincin üzerine düştüğü Furkan Bozkurt'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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