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        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçinin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:43
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        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçinin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Narlıtepe Mahallesi 10109'ncu sokakta, önceki gün inşaatın çalışma sahasında vincin üzerine düştüğü Furkan Bozkurt'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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