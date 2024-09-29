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        Karkamış Arkeoparkı'ndaki Geç Hitit Saray alanında yapılan koruyucu çatı tamamlandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk-İtalyan Karkamış Höyük Kazısı ortaklığında tamamlanan Karkamış Arkeoparkı'ndaki Geç Hitit Saray alanında inşaatı tamamlanan koruyucu çatı için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:23
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        Karkamış Arkeoparkı'ndaki Geç Hitit Saray alanında yapılan koruyucu çatı tamamlandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk-İtalyan Karkamış Höyük Kazısı ortaklığında tamamlanan Karkamış Arkeoparkı'ndaki Geç Hitit Saray alanında inşaatı tamamlanan koruyucu çatı için tören düzenlendi.

        Karkamış Antik Kenti'nde düzenlenen törende, arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney sanatçısı Bilgin Canaz sahneye çıktı.

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

        Tarihi alanın Karkamış'ı ve Gaziantep'i cazibe merkezi haline getirmek için önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Karkamış Antik Kenti son zamanlarda Türkiye'de açığa çıkarılan tarihi zenginliklerden biri olacak. Hem Gaziantep'in hem Karkamış'ın turistik cazibesini artırması çok önemli." dedi.

        Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel gayreti ile son 20 yılda yeni arkeoparkların açıldığını ve antik kentlerin turistlerle buluşturulduğunu kaydetti.

        Bilal Erdoğan, konuşmasında İsrail'e de değindi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyaretinde kendisinin de bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, İsrail'in insanoğlunun sergileyebileceği en büyük vahşeti gösterdiğini anlattı.

        Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Birileri bu kadar vahşileşebiliyorsa, biz de o zaman değerlerimize kültürümüze tarihimize vatanımıza sahip çıkmak için cesur olmak zorundayız. Daha güçlü olmak, daha eğitimli olmak, daha çalışkan olmak zorundayız. Bu toprakların bize vatan olarak kalabilmesi için yapılması gereken uzun soluklu işlerimiz var. Eğitime yatırım yapmalıyız, çocuklarımızı daha iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Çalışana, çalışkana itibar etmemiz gerekiyor."

        Türkiye'nin en büyük akademik ödülünü çocukları, gençleri özendirmek için verdiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımıza bize özgüven kazandırdığı için, cesaretle durduğu için, New York'ta bütün dünyaya soykırımı haykırabildiği için, her şeye rağmen cesaretinden duruşundan, çalışkanlığından, gayretinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler vizyoner, çalışkan, dirayetli adamlar çok fazla gelmiyor. Geldiği zaman kıymeti de bilinmeyebilir ama önünde sonunda bu toplum daha nice liderleri, dirayetli yöneticileri, entelektüelleri, vizyonerleri yetiştirme kabiliyetine fazlasıyla sahip. Dolayısıyla Batı medeniyetinin artık yavaş yavaş bırakmaya doğru ilerlediği medeniyet nöbetine, aday olabiliriz. Bu medeniyet nöbetinin takipçisi nesiller yetiştirebiliriz. Eğer bu millet bu mirasa sahip çıkararak bir medeniyet nöbetini devralabilirse dünya şimdiden çok daha adaletli, barış, huzur kardeşlik dolu bir dünya olacaktır. Çünkü bize bırakılan miras bunu gerektiriyor."

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gülde bu coğrafyanın, kadim medeniyetin merkezi olduğunu kaydetti.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye'nin dört bir yanının birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Tarihi, kültürel, turistik her türlü zenginliğimiz var. Gaziantep bölgesi üzerinde binlerce yıldır insan yaşamının hiç kesilmediği toprakların üzerindeyiz. Korunma ve kullanma dengesi içerisinde burayı hem koruyacağız hem de insanlığın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış'ın stratejik bir yeri ve bereketli toprakları olduğunu, Gaziantep'in kültürün başkenti olma noktasında ilerlediğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, protokol üyelerine koruyucu çatıyla kapanan tarihi alanı gezdirdi.

        Törene TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, rektörler ve kurum müdürleri katıldı.

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