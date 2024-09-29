Gaziantep'te ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.H. ve eşi F.H. olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki göğüs ağrısı şikayeti bulunan hasta için vakaya giden A.Y. idaresindeki 27 BOD 93 plakalı ambulans, Hatay Bulvarı'nda H.H. yönetimindeki 27 ATV 581 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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