Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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