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        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:55
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        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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