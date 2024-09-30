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        Milli Eğitim Bakanlığı ve GAÜN iş birliği ile bilimsel süreç becerileri geliştiriliyor

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, Avrupa Komisyonu Horizon Europe Programı kapsamında yürütülen "Vatandaşlar için Araştırmacılar Gecesi ve Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması" projesinin açılış düzenlenen törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:04
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        Milli Eğitim Bakanlığı ve GAÜN iş birliği ile bilimsel süreç becerileri geliştiriliyor
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde, Avrupa Komisyonu Horizon Europe Programı kapsamında yürütülen "Vatandaşlar için Araştırmacılar Gecesi ve Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması" projesinin açılış düzenlenen törenle yapıldı.

        Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin proje yürütücülüğünü GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nida Palamut Koşar yapıyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Avrupa Komisyonu Horizon projeleri kapsamında ilköğretim seviyesindeki Bilim-Sanat Merkezi öğrencilerini akademisyenlerle buluşturmayı amaçlıyor.

        Programın açılışında konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç proje kapsamında 65 akademisyenin il genelinde bin öğrenciyle bir araya geleceğini belirtti.

        Kılınç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Daha önce araştırmacılarla temasımız üniversite düzeyinde olurken, bugün ortaokul öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini geliştirerek araştırma faaliyetlerini ilkokul ve ortaokullarda gerçekleştirebileceğimiz bir hayalin peşindeyiz. Bu proje, o hayalin bir gerçekliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu faaliyeti öncülük eden Nida hocama ve bize her türlü desteği veren Gaziantep Üniversitemize, ayrıca bu projeye gönüllü katılan tüm akademisyen hocalarımıza, bu güzel mekânı tahsis eden Gaziantep Büyükşehir Belediyemize ve destek veren tüm eğitimci arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

        GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Şimşek ise "Proje, Gaziantep Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, yedi coğrafi bölgeden yedi farklı üniversitenin katkı sunduğu bu büyük proje, önemli bir iş birliğini temsil etmektedir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

        Açılış konuşmaları sonrasında akademisyenler atölye çalışmaları düzenlerken, bilim ve sanat merkezlerinden öğretmenler ve öğrenciler ise proje sergilerini sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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