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        Tescilli Araban sarımsağında ekim başladı

        Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağında ekime başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:11
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        Tescilli Araban sarımsağında ekim başladı
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        Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağında ekime başlandı.

        Araban Ovası'nın her bölgesinde yoğunluk kazanan sarımsak üretimi için çiftçiler, yaklaşık 26 bin dönüm alanda sarımsak ekimine başladı.

        Arabanlı üretici ve tarım işçileri, bu kapsamda sarımsak başını oluşturan dişleri önceden sürümü yapılarak hazırlanan tarlalarda ekim makinası ile toprakla buluşturuyor.

        Aşağı Yufkalı Mahallesi'nde Mehmet Aslan'a ait 30 dönümlük tarlada sarımsak dikimine katılan Kaymakam Özgür İşçimen gazetecilere, ilçede sarımsak üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

        Özellikle Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen sarımsak üretimi için ayrılan arazilerin son birkaç yılda hızla arttığını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

        "Geçen sene 15 bin dönüm alanda ekilen sarımsağımızın bu sene 26 bin dönüm alana ekilmesine başlayan üreticilerimizle birlikte tescilli Araban sarımsağımızın ekimini gerçekleştiriyoruz. Araban sarımsağı kalitesi ve tescili ile adını tüm dünyaya duyurdu. Bu da üreticinin gelirini artıran bir unsur oldu. Artık Araban sarımsağı markalaştı. Üreticilerimiz Araban sarımsağı satmaya başladı. Araban sarımsağı hem ülke hem de yurt dışındaki piyasalarda adından söz ettiriyor."

        Kaymakam İşçimen'e İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz eşlik etti.

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