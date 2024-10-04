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        Gaziantep'te gönüllü kuaför ve ekibinden yaşlılara saç kesim ve cilt bakımı

        Gaziantep'te faaliyet gösteren güzellik salonu işletmecisi, ekibiyle Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 25 yaşlının saç kesimini ve cilt bakımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:23
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        Gaziantep'te gönüllü kuaför ve ekibinden yaşlılara saç kesim ve cilt bakımı
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        Gaziantep'te faaliyet gösteren güzellik salonu işletmecisi, ekibiyle Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 25 yaşlının saç kesimini ve cilt bakımını yaptı.

        Güzellik salonu işletmecisi Emine Özdemir, 5 kişilik ekibiyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi.

        Burada yaşlılara çiçek veren Özdemir ve ekibi, 25 yaşlı kadının saç kesimini ve cilt bakımını yaptı.

        Özdemir, AA muhabirine, Yaşlılar Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "Sosyal sorumluluk olarak üstümüze düşeni yapmak istedik. Bu hafta yaşlılarımızın haftası. Eğer kabul edilirse biz ekip olarak her ay merkeze gelip yaşlılarımızın saç kesim ve kişisel bakımlarını yapmak istiyoruz. Her yıl değil de her ay böyle bir çalışma yapalım istiyoruz." diyen Özdemir, kentte görev yapan tüm kuaförleri de bu tür etkinliklere davet etti.

        Huzurevinde kalan Mürvet Yemişen (65) ise Özdemir ve ekibine geldikleri için teşekkür ederek, "Saç kesimini ve cilt bakımını yaptılar. Çok mutlu oldum. Bir daha geldiklerinde saçımı da boyatacağım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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