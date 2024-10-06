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        Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 86 milyon dolarlık ihracat

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk halıcılar, 9 ayda ihraç ettikleri 429 milyon 566 bin metrekare halıdan 2 milyar 86 milyon 182 bin dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:52
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        Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 86 milyon dolarlık ihracat
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        ÖMER FARUK SALMAN - Türk halıcılar, 9 ayda ihraç ettikleri 429 milyon 566 bin metrekare halıdan 2 milyar 86 milyon 182 bin dolar gelir elde etti.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri, 2024 yılının 9 ayında 181 ülke ve serbest bölgeye 429 milyon 566 bin metrekare halı sattı.

        Bu ihracat karşılığında 2 milyar 86 milyon 182 bin dolar gelir sağlayan Türk halıcılar, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 6,7 artırdı.

        Sektör, en fazla geliri 1 milyar 628 milyon 408 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 382 milyon 620 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 68 milyon 225 bin dolarla el halıları ve 6 milyon 888 bin dolarla kilim takip etti.

        El halıları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,4 artarken, kilim ihracatında ise yüzde 35'lik artış görüldü.

        - En çok ihracat ABD'ye yapıldı

        Ülke bazında Türkiye'den en çok halı ihracatı 586 milyon 386 bin dolarla ABD'ye yapıldı. İkinci sıradaki Suudi Arabistan'a 222 milyon 31 bin dolarlık, üçüncü sıradaki Irak'a 166 milyon 126 bin dolarlık, dördüncü sıradaki İngiltere'ye de 136 milyon 221 bin dolarlık halı satıldı.

        Yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en çok artırıldığı ülke yüzde 96,3 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 73,2'lik artışla Hollanda, yüzde 63,2'lik artışla Irak takip etti.

        - GAİB halı ihracatında zirvede

        Türkiye'nin halı ihracatında yüzde 67,9'luk paya sahip olan GAİB, yılın 9 ayında 1 milyar 416 milyon 265 bin dolar ile en çok ihracat yapan birlik olarak zirvedeki yerini korudu. GAİB'in halı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 arttı.

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, 2024 yılının birçok sektör gibi halı sektörü için de zor olduğunu söyledi.

        Sektörün sahip olduğu gücü koruması için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Kaplan, "Özellikle son dönemlerde uzak ülkelere yöneldik. Malezya, Avustralya, Moritanya, Senegal, Hindistan ve Japonya gibi ülkelere yönelik düzenlediğimiz ticaret heyetlerimizle ürünlerimizin tanıtımını yaparak bu ülkelerdeki pazar payımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Savaşların, Ukrayna, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ticaretlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Kaplan, farklı pazarlarla bunları tolere etmeye çalıştıklarını, yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarına inandığını, halı sektöründe liderliği üstlenen Gaziantep'in bu öncülüğünü koruyabilmesi için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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