Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
B.Y. yönetimindeki 31 AGK 356 plakalı tır, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Belpınar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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