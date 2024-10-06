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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:35
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        B.Y. yönetimindeki 31 AGK 356 plakalı tır, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Belpınar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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