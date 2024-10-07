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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:58
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Oğuzeli ilçesinde, bir ev ve iş yerinde yaptıkları aramada, 65 gümrük kaçağı akıllı telefon ve 152 gümrük kaçağı elektronik aksesuar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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