Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde, bir ev ve iş yerinde yaptıkları aramada, 65 gümrük kaçağı akıllı telefon ve 152 gümrük kaçağı elektronik aksesuar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

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