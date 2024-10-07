Gaziantep Şehir Hastanesi 1 yılda 2,5 milyon hasta kabul etti

Geçen yıl ekim ayında hizmete alınan Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,5 milyon hastaya hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 335 poliklinik ve acil servisin yanında 1875 yatak kapasitesiyle çalıştığı söyledi.

Hastanenin sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladığını belirten Şahin, şunları kaydetti: