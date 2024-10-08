Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip Belediyesi yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor

        Nizip Belediyesi, hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip Belediyesi yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nizip Belediyesi, hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

        Proje kapsamında başvuru yapan aileleri ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelere içinde bebek bakım ürünleri olan çantayı hediye ediyor.

        Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Doğan ise, vatandaşların yaşamına dokunacak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        Nizip'te yaşayan ve yeni bebek sahibi olan tüm çiftlerin Nizip Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuru yapabileceğini ifade eden Doğan, "Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında hazırlanan çantalarda yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunmaktadır. Buradaki amacımız çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan anne ve babalara destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermektir. İlk hediyelerini teslim ettiğimiz bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyor, anne, babaları tebrik ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep Şehir Hastanesi 1 yılda 2,5 milyon hasta kabul etti
        Gaziantep Şehir Hastanesi 1 yılda 2,5 milyon hasta kabul etti
        GAÜN öğrencileri İsrail'i protesto etti
        GAÜN öğrencileri İsrail'i protesto etti
        Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban'ı ziyaret etti
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban'ı ziyaret etti
        İslahiye'de okul servisleri denetlendi
        İslahiye'de okul servisleri denetlendi