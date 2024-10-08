Nizip Belediyesi yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor

Nizip Belediyesi, hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

Proje kapsamında başvuru yapan aileleri ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelere içinde bebek bakım ürünleri olan çantayı hediye ediyor.

Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Doğan ise, vatandaşların yaşamına dokunacak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.