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        Gaziantep'te bavulunda 5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bavulunda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:33
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        Gaziantep'te bavulunda 5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bavulunda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları A.Ç'nin üzerinde ve bavulunda yaptığı aramada, 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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