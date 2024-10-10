Gaziantep'te bavulunda 5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları A.Ç'nin üzerinde ve bavulunda yaptığı aramada, 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

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