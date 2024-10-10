GAÜN'de işitme kaybı olan çocuklara hizmet veriliyor

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniği, işitme kaybı olan çocuklara hizmet veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, klinikte, işitme kaybı olan çocuklara erken teşhis ve tedavi olanağı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, işitme kaybı olan çocuklara klinik olarak öncelik verdiklerini söyledi.

Klinikte birçok tedavi ve ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Aytaç, şunları kaydetti: