Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 2 araç ve 3 iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron, 300 litre etil alkol, 60 şişe, 14,5 litre kaçak alkol, bir tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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