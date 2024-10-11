Gaziantep Üniversitesinde yeni öğrenciler için tanıtım ve bilgilendirme programı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesince (GAÜN), yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve üç oturumda gerçekleşen program, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin yapısı, tanıtım sunumları, bölümleri ve sunduğu akademik imkanların anlatıldığı programda, öğrencilere atölyeler, stüdyolar, kütüphane ve teknik ekipmanlar hakkında bilgi verildi.