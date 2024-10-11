Gaziantep'te 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntülerine ulaşıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 12 gün önce 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 12 gün önce 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'ndan Üçkoz Yaylası'na 30 Eylül'de arkadaşıyla plakası öğrenilemeyen motosikletle giden Furkan Nahsanoğulları (18) virajda karşı yönden gelen B.L. (34) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nahsanoğulları'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, Nahsanoğulları'nın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, Furkan Nahsanoğulları'nın kullandığı motosikletle seyir halindeyken virajda başka motosikletle çarpışma anı ile acil yardım çağrıları yer aldı.
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