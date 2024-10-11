Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntülerine ulaşıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 12 gün önce 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntülerine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 12 gün önce 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'ndan Üçkoz Yaylası'na 30 Eylül'de arkadaşıyla plakası öğrenilemeyen motosikletle giden Furkan Nahsanoğulları (18) virajda karşı yönden gelen B.L. (34) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nahsanoğulları'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza anı, Nahsanoğulları'nın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerde, Furkan Nahsanoğulları'nın kullandığı motosikletle seyir halindeyken virajda başka motosikletle çarpışma anı ile acil yardım çağrıları yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Üniversitesinde yeni öğrenciler için tanıtım ve bilgilendirme pro...
        Gaziantep Üniversitesinde yeni öğrenciler için tanıtım ve bilgilendirme pro...
        Gaziantep'te Şahinbey 8. Kitap Fuarı yarın başlayacak
        Gaziantep'te Şahinbey 8. Kitap Fuarı yarın başlayacak
        Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesi tamamla...
        Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesi tamamla...
        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı