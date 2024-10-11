Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:01 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Cyril Mandouki ve Kacper Kozlowski katılmadı.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sahte alkol üreten 3 kişi yakalandı
        Gaziantep'te sahte alkol üreten 3 kişi yakalandı
        Gaziantep'te 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri...
        Gaziantep'te 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri...
        Gaziantep Üniversitesinde yeni öğrenciler için tanıtım ve bilgilendirme pro...
        Gaziantep Üniversitesinde yeni öğrenciler için tanıtım ve bilgilendirme pro...
        Gaziantep'te Şahinbey 8. Kitap Fuarı yarın başlayacak
        Gaziantep'te Şahinbey 8. Kitap Fuarı yarın başlayacak
        Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesi tamamla...
        Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesi tamamla...
        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama