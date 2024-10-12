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        Gaziantep'te gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

        Gaziantep Valiliği, kent genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:36
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        Gaziantep'te gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
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        Gaziantep Valiliği, kent genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "Konusu suç teşkil eden eylem ve etkinliklerin, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart veya afiş asılması, bu eyleme katılmak amacıyla ilimizden araç kaldırılarak gidişlerin veya ilimiz sınırlarından geçişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin a, b ve c bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içinde (jandarma bölgesi dahil) 13 Ekim saat 00.01'den, 13 Ekim saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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