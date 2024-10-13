İslahiye'de emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 7 araç eklendi

Yeni araçlarla ilçenin gücünün daha da arttığını aktaran Soylu, "İnşallah en ufak kaza bela olmadan, hırsızın, arsızın, uğursuzun peşinde bu araçları kullanacağız." dedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 7 araç için tören düzenlendi.

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