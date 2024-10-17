Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 9 ayında 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, bölgeden ihraç edilen ürünler arasında ilk sırada hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, hububat alanında Türkiye'de önemli bir konumda olduklarını belirtti.

İhraç edilen ürünler üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti: