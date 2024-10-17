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        Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı

        Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 9 ayında 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:41
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        Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 9 ayında 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti.

        GAİB'den yapılan açıklamaya göre, bölgeden ihraç edilen ürünler arasında ilk sırada hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, hububat alanında Türkiye'de önemli bir konumda olduklarını belirtti.

        İhraç edilen ürünler üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Güneydoğu Anadolu'nun en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında bölgenin 9 aylık ihracatı 2,5 milyar dolar oldu. 678 milyon dolarlık ayçiçek yağı ihracatının yüzde 55,8'i Güneydoğu'dan yapıldı. Sektörel ihracatı miktar bazında yüzde 15,5 azalarak 3,3 milyon ton olan bölge, ihracat birim fiyatlarındaki yüzde 13,1'lik artış sayesinde değer bazında geçen seneye yaklaştı. İhracatın yüzde 2,5 arttığı Irak'ın bölgedeki payı bu dönemde yüzde 33,9'a ulaştı."

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