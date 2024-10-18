Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu

Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yıkım planlaması için ağır hasarlı binaya giren görevliler, zeminden iki kat aşağıda hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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