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        Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu

        Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:48
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        Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu
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        Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişinin cesedi bulundu.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yıkım planlaması için ağır hasarlı binaya giren görevliler, zeminden iki kat aşağıda hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Binaya gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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