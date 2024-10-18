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        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:39
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        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        M.K.H.J (33) idaresindeki 27 MD 6812 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.Ç. (59) yönetimindeki 31 D 9135 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ile üç aylık bebek N.M.J., N.E.J. (25) ve M.M.J. (4) İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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