ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda

MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Hilmi Bugüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, ikinci haftadan sonra takımın oturduğunu ve oyuncuların birbirini tanıdığını söyledi.

Takımının son 4 maçından galibiyetle ayrıldığını hatırlatan Bugüner, amaçlarının zirvede yer alıp şampiyonluğa oynamak olduğunu ifade etti.

"Biz de büyük camiayız çünkü bu ligde iki şampiyonluğumuz var. Onların ve bizim bütçemiz arasında ciddi fark var. Bu takımların birçoğu puan olarak bizim altımızda. Bu da bizim ne kadar çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Hep üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız."

Hilmi Bugüner, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını anlatarak, "Ligimiz her geçen gün daha fazla zorlaşıyor. Tanışma evresini atlattıktan sonra takımlar ideal performansını yakalamaya başladı. Bizde 6. haftaya geldiğimizde ikinci sıradayız ve planladığımız gibi gidiyoruz. İnşallah zirveye çıkacağız. Şu an iç sahada lideriz. Bunu son haftaya kadar taşıyıp şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Mücadeleden asla vazgeçmediklerini aktaran Demet Kılınç, "Takım olarak iyi ilerliyoruz ve bunun sonuçlarını alıyoruz. Namağlup durumdayız ve önümüzdeki maçlarda kendimizi gösterip lider olmak istiyoruz. Karşımızda büyük takımlar var ama biz tüm çabamızı ortaya koyuyuz. Bunun sonuçlarını geçtiğimiz yıllarda aldık, bu sene de alacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın orta saha oyuncularından Demet Kılınç ise motivasyonlarının üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Takımın stoperlerinden Büşra Taşkın da sezon öncesi kamp ve hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini ve bunun kendileri için avantaj olduğunu aktardı.

Büşra Taşkın, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.