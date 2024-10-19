Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

        Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

        Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Hilmi Bugüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, ikinci haftadan sonra takımın oturduğunu ve oyuncuların birbirini tanıdığını söyledi.

        Takımının son 4 maçından galibiyetle ayrıldığını hatırlatan Bugüner, amaçlarının zirvede yer alıp şampiyonluğa oynamak olduğunu ifade etti.

        Hilmi Bugüner, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını anlatarak, "Ligimiz her geçen gün daha fazla zorlaşıyor. Tanışma evresini atlattıktan sonra takımlar ideal performansını yakalamaya başladı. Bizde 6. haftaya geldiğimizde ikinci sıradayız ve planladığımız gibi gidiyoruz. İnşallah zirveye çıkacağız. Şu an iç sahada lideriz. Bunu son haftaya kadar taşıyıp şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

        Ligde büyük takımlara karşı mücadele ettiklerini anlatan Bugüner, şunları kaydetti:

        "Biz de büyük camiayız çünkü bu ligde iki şampiyonluğumuz var. Onların ve bizim bütçemiz arasında ciddi fark var. Bu takımların birçoğu puan olarak bizim altımızda. Bu da bizim ne kadar çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Hep üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız."

        - Demet Kılınç: "Lider olmak istiyoruz"

        Takımın orta saha oyuncularından Demet Kılınç ise motivasyonlarının üst seviyede olduğunu dile getirdi.

        Mücadeleden asla vazgeçmediklerini aktaran Demet Kılınç, "Takım olarak iyi ilerliyoruz ve bunun sonuçlarını alıyoruz. Namağlup durumdayız ve önümüzdeki maçlarda kendimizi gösterip lider olmak istiyoruz. Karşımızda büyük takımlar var ama biz tüm çabamızı ortaya koyuyuz. Bunun sonuçlarını geçtiğimiz yıllarda aldık, bu sene de alacağız." ifadelerini kullandı.

        Takımın stoperlerinden Büşra Taşkın da sezon öncesi kamp ve hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini ve bunun kendileri için avantaj olduğunu aktardı.

        Büşra Taşkın, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
        İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
        Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu
        Gaziantep'te ağır hasarlı binada bir kişi ölü bulundu
        Gaziantep Ticaret Odası firmaları yeşil dönüşüme teşvik ediyor
        Gaziantep Ticaret Odası firmaları yeşil dönüşüme teşvik ediyor
        Gaziantep'te 621 konutun yer aldığı lojman emniyete devredildi
        Gaziantep'te 621 konutun yer aldığı lojman emniyete devredildi