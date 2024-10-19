Gaziantep'te göçmen kaçakçısı yakalandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılışı şüphelisi gözaltına alındı, aracına el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

Bu kapsamda göçmenleri başka bir şehre götürüleceği bilgisini alan jandarma Nurdağı ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü ve göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen A.B. gözaltına alındı.

Araçtaki göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.