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        Gaziantep'te göçmen kaçakçısı yakalandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılışı şüphelisi gözaltına alındı, aracına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:32
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılışı şüphelisi gözaltına alındı, aracına el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

        Bu kapsamda göçmenleri başka bir şehre götürüleceği bilgisini alan jandarma Nurdağı ilçesinde bir aracı durdurdu.

        Araç sürücüsü ve göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen A.B. gözaltına alındı.

        Araçtaki göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

        Kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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