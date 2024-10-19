AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gaziantep'te partisinin Şehitkamil ve İslahiye ilçe kongrelerine katıldı.

Elitaş, kent merkezindeki Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şehitkamil 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AK Parti'nin "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktığını hatırlatan Elitaş, "Bu dava kutlu bir dava, yorucu bir dava, fedakarlık isteyen bir dava. Bu aşk, sevda isteyen bir dava. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşkına, sevdasına yaklaşabilmek için gayret gösterenlerin davası bu dava. 2028 yılına kadar durmadan, yorulmadan, gayretle çalışacağız." dedi.

Gazze'de bir yılı aşkın zamandır soykırımın yaşandığını ifade eden Elitaş, şunları söyledi: "51 binden fazla insan katledildi. 30 bini kadın ve çocuk. Almanya'nın, Gazze'deki soykırımda İsrail'e haklı demesi, haksızlığını gösteriyor. 1939, 1940'ta soykırımla tescillenmiş Almanya, şu anda İsrail'in soykırım yapmasına maalesef göz yumuyor, çanak tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Netanyahu denilen katili senatoda 50 kere ayakta alkışlıyor. Bugün Gazze'de, Filistin'de öldürülen 51 bin insanın kanı, ABD yönetiminin ve Almanya hükümetinin idarecilerinin ellerinden akıyor. Tarih Almanya'yı iki kere soykırımcı diye yazacak, ABD'yi dünyanın en nefret edilen ülkesi, soykırımcılara çanak tutan ülkesi diye yazacak. Ama Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen mazlumların lideri, sadece Türkiye'de Müslümanların değil, bütün insanlığın, zulüm gören insanların tek sesi olacağını tarih yazacak. Biz de Türk milleti olarak gurur duyacağız."

Elitaş, teşkilat mensuplarına tavsiyede bulunarak, "Onun için didişerek, birbirimizin önünü keserek değil, kol kola girerek dünyada yaşanan zulümlere dur diyebilmek için, bir ve beraber olabilmek için tek yürek, tek yumruk olarak ortaya çıkmamız gerekir. Bu kongremiz de buna vesile olacaktır." ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de kongrede verilen mesajın birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "İkinci mesaj, 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen, 'Türkiye'de 22 yılda 100 yıllık hizmetleri yapan, vesayeti kaldıran, vesayetle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız, dava arkadaşlarıyız' diyen bir teşkilat var burada." diye konuştu.

Eski Türkiye'de hizmetlerin olmadığını, vesayetçilerin cirit attığını anlatan Gül, şunları kaydetti: "Ama bugün geldiğimiz noktada Türk'ü, Kürdü, doğusu, batısı, Alevisi, Lazıyla yolumuza devam etmek zorundayız. Türkiye ne kadar güçlü olursa dünya mazlumları da o kadar güçlü olur. Bugün Filistin’de yaşanan hadiselerde İsrail’in yaptığı soykırımı bir kez daha telin ediyoruz. Dünyada yaşanan bu zulümlerin karşısında 'Dünya 5’ten büyüktür' diyerek mazlumların yanında olan, İsrail’in soykırımına soykırım diyen, dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir lider göremiyoruz. O yüzden omuzumuzdaki yük çok ağır, bu yükü hep beraber kaldıracağız. Bunu yapmak için de ilk cephemizi daha güçlü kılacağız, Türkiye'de 85 milyonu bir, beraber ve kardeş göreceğiz."

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler'in yeniden tek aday olduğu kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri ile partililer katıldı. - "85 milyon, 6 Şubat'ta tek yumruk oldu" Elitaş ile beraberindekiler, daha sonra İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İslahiye 8. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak etti. Elitaş, yaptığı konuşmada, ilçenin 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşadığını hatırlatarak, "Bugün 6 Şubat depreminin ülke ekonomisine maliyeti 110 milyar dolardır. Türkiye bütçesi 1,2 trilyon dolar. Yani Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 10'unu deprem bölgesindeki yaraları sarmak için, yıkılan konutları, iş yerlerini, binaları yapabilmek için Türkiye bütçesinin yüzde 10’unu deprem bölgesine harcıyoruz. Helali hoş olsun. Çünkü 85 milyon, 6 Şubat'ta olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yaraları sarmak için tek yumruk oldu, olmaya da devam edecek inşallah." dedi.