Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 21:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, 75. Yıl Mahallesi'nde bisikletiyle ilerleyen Doğan D'ye (8) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı
        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı
        Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret
        Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret
        AK Parti'li Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        AK Parti'li Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı