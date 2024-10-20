Gaziantep'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, 75. Yıl Mahallesi'nde bisikletiyle ilerleyen Doğan D'ye (8) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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