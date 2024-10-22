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        Gazi Osman Çamlı: "FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim"

        MEHMET AKİF PARLAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı Ankara'da zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu ayağından yaralanan yeminli mali müşavir Osman Çamlı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu adamın son yıllarında o rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:29
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        Gazi Osman Çamlı: "FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim"
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        MEHMET AKİF PARLAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı Ankara'da zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu ayağından yaralanan yeminli mali müşavir Osman Çamlı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu adamın son yıllarında o rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim." dedi.

        Gaziantep'te yeminli mali müşavir olarak çalışan Osman Çamlı, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine engel olmak için Jandarma Genel Komutanlığı önüne gittiğini söyledi.

        O dönem Ankara'da görev yaptığını anlatan Çamlı, o gece meydanda olan herkesin yüzünde büyük bir cesaret ve kararlılık olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varmadan Jandarma Genel Komutanlığının önünde zırhlı araçlar tarafından durdurulduk. Orada kalabalık yavaş yavaş artmaya başladı. Kalabalığı dağıtmak için ateş açtılar ve yaklaşık 10 kişiyi vurdular. İçimizde şehit olanlar oldu. Allah rahmet eylesin, şehadetleri kabul olsun. Bize de gazilik nasip oldu. Çok şükür yapmamız gerekeni yaptık. Yapmamız gereken mücadeleydi yaptık, Allah da nasip etti ve mücadeleyi kazandık çok şükür. Allah bir daha fırsat vermesin bunlar gibilerine." diye konuştu.

        Gazi olmanın kendisi için şeref olduğu belirten Çamlı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini duyunca yaşadığı hissi şöyle anlattı:

        "Dün hayırlı bir haber aldık çok şükür. Çok kişiye özellikle memleketimize çok büyük zararlar verdi. Çok şükür dünya bir pislikten arındı. Artık ateşi bol olsun. İlk haberini alınca hem sevindim hem de onca insana yazık etti dedim. Türkiye'ye çok büyük zarar verdi. Yani hala peşinden giden bir dolu insan var maalesef. Keşke tamamı ne halt olduğunu anlasa da bıraksaydı. Bazıları gerçi anlamasına rağmen sırf çıkar uğruna devam ediyor. Onlara yapacak bir şey yok zaten. Allah onlardan da bu memleketi kurtarsın inşallah. Ben en çok şunu isterdim; aslında kısmen görüldü ama yetmedi. Bu adamın son yıllarında o rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim çünkü dinle oynayan insan sonunda rezil olur. Zaten kamuoyuna da yansıyan birkaç tane fotoğraftan yüzünün o rezil hali belliydi. O halinin daha çok görünmesini isterdim. Belki insanların bir kısmı pişman olurdu, vazgeçerdi."

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