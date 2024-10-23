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        Gaziantep'te KBRN tatbikatı yapıldı

        Gaziantep'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:48
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        Gaziantep'te KBRN tatbikatı yapıldı
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        Gaziantep'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata, AFAD, jandarma, polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli de katıldı.

        Ekipler, senaryo gereği, sınırda yaşanan kimyasal saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye müdahale etti.

        Alanda kurulan sahra hastanesinde özel kıyafetli ekiplerce müdahale edilen yaralılar, ilk tedavilerinin ardından durumlarına göre ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Müdürü Mehmet Avcı, AA muhabirine, her türlü olaya karşı her zaman hazır olduklarını belirterek, "İlimizde meydana gelebilecek her türlü KBRN riskini göz önünde bulundurarak, sınır ve deprem bölgesi olmamız nedeniyle, ana çözüm ortaklarımızla tatbikat yaptık. Bu tarz bir olayda hangi kurumların ne tür destek sağlayacağını hem masada hem de sahada bir araya gelerek gösterdik." dedi.

        Avcı, tüm paydaşlarla tatbikatı başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

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