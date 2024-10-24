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        Gaziantep'te engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Gaziantep'te uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ve Türkiye Sakatlar Federasyonu işbirliğiyle engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:21
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        Gaziantep'te engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı
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        Gaziantep'te uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ve Türkiye Sakatlar Federasyonu işbirliğiyle engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, down sendromlu bireyler Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısındaki şehitleri andı.

        Şehitlerin isimlerini anarak fotoğraflarını havaya kaldıran bireyler, yüksek sesle şehitlerin isimlerini okudu, duygusal anlar yaşattı.

        Etkinlikte engelli bireyler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

        Törende, Cumhuriyet'in 101. yılına özel 101 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 29 olmak üzere toplam 130 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Özel tasarlanan medikal malzemeler sahiplerine teslim edilerek, dayanışma ve farkındalık mesajı verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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