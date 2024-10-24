Gaziantep'te engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Törende, Cumhuriyet'in 101. yılına özel 101 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 29 olmak üzere toplam 130 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Gaziantep'te uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ve Türkiye Sakatlar Federasyonu işbirliğiyle engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

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