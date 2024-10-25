Gaziantep'te bir depoda ele geçirilen etiketsiz bin 800 koli yumurta imha edildi

Açıklamada, ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam edileceğine ve halk sağlığını ihlal eden işletmelere müsade edilmeyeceği belirtildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklama göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda bin 800 koli yumurtanın etiketsiz olduğunu belirledi.

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