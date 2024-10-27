Baba mesleği ayakkabıcılığı 12 ülkeye ihracatla taçlandırdı

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te babasından devraldığı ayakkabıcılıkta kendisini geliştiren 39 yaşındaki Nadir Birbilen, ürettiği ayakkabıları 12 ülkeye gönderiyor.

Nadir Birbilen, 7 yaşında babasının yanında tanıştığı ve 2006'da babadan devraldığı ayakkabıcılıkta kendisini geliştirerek, firmasına 14 yıl önce ihracat kapısını açtı.

Birbilen, erkek kundurası üzerine yoğunlaşarak, sadece deri ayakkabı üretimi yapmaya başladı.

Üretiminin tamamını ihracatta değerlendiren Nadir Birbilen, AA muhabirine, küçük yaşlarda ayakkabı yapmayı öğrendiğini, hedefinin her zaman büyük ülkelere ayakkabı göndermek olduğunu söyledi.

Ayakkabıcılığın temelden öğrenilmesi gerektiğini belirten Birbilen, "Şu anda 12 ülkeye ayakkabı gönderiyoruz. Güzel ürünler çıkarıp ülkemize faydalı firma olmaya çalışıyoruz. Amerika'ya ve büyük ülkelere ihracat yapmak istiyorum. Şu an 30 kişi çalıştırıyoruz, çok çalışarak bu seviyelere geldik. Çok düşünerek, emek vererek geldik. Ayakkabıcılık her dalından zor bir meslek bu yüzden çok çalışmak lazım." dedi.

Birbilen, ayakkabın elde ve bir sürü çivinin çakılarak üretildiği dönemleri eski ustalardan gördüğünü anlatarak, şimdilerde ise yapım sisteminin değiştiğini ifade etti.