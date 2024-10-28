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        Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetini aldı

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:08
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        Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetini aldı
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

        Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, ligin 4. haftasını da bay geçti.

        Dün taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Güneydoğu Anadolu temsilcisi ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Geride kalan haftalarda 9 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

        - Evinde ilk galibiyet

        Bu maç öncesinde evinde oynadığı karşılaşmalarda Samsunpor'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

        Gaziantep FK, Konyaspor galibiyetiyle taraftarı önündeki ilk 3 puanını almış oldu.

        - 2 stoper sarı kart sınırına geldi

        Gaziantep FK'nin iki önemli savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Saborit, sarı kart sınırına geldi.

        Söz konusu oyuncular 1 Kasım Cuma günün iç sahada oynanacak Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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