Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, ligin 4. haftasını da bay geçti.

Dün taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Güneydoğu Anadolu temsilcisi ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Geride kalan haftalarda 9 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.