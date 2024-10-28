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        Gaziantep'te iş insanı silahlı saldırı sonucu yaralandı

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mehmet Pamuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:37
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        Gaziantep'te iş insanı silahlı saldırı sonucu yaralandı
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mehmet Pamuk yaralandı.

        Pamuk, merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Pamuk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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