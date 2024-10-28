Gaziantep'te iş insanı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bacağından yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Pamuk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pamuk, merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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