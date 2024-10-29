Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş insanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 tutuklama

        Gaziantep'te iş insanı Mehmet Pamuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş insanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te iş insanı Mehmet Pamuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Pamuk'un, dün merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Gaziantep Valiliğinin soruşturmaya ilişkin açıklamasında, silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

        Tabancayla ateş eden zanlının daha önce söz konusu otelin yanında bulunan barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep'te otel sahibine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı
        Gaziantep'te otel sahibine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılbaşından bu yana 4,2 milyon ziyaretçi gez...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılbaşından bu yana 4,2 milyon ziyaretçi gez...
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Tartıştığı, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Tartıştığı, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı