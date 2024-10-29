Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Tedavileri devam eden Bitok ve Okereke, özel program dahilinde çalıştı.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.