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        GAÜN'de cumhuriyet konulu panel

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılına özel olarak panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:33
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        GAÜN'de cumhuriyet konulu panel
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılına özel olarak panel düzenlendi.

        Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışında, cumhuriyetin önemine değindi.

        Herkesin cumhuriyetin değerlerine sahip çıkması gerektiğini anlatan Balat, "Cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlüklerin kıymetini bilmeli ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmalıyız." dedi.

        Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdurrahman Uzunaslan ve Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan da organizasyonda panelist olarak yer aldı.

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