Araban'da çiftçilere akaryakıt desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Araban ilçesinde 2 bin 958 çiftçiye akaryakıt desteği verildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nın verimli topraklarında tarımsal üretime destek sağlanması ve çiftçilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi amacıyla çiftçilere yüzde yüz hibeli akaryakıt desteği verildiğini kaydetti.

Araban ürünlerinin bilinirliğinin ülke sınırlarını aştığını ifade eden Altun, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başladığı ücretsiz akaryakıt dağıtımına bu yıl da devam etti. Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı Araban Ovası'nda ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünleri üreten Arabanlı 2 bin 958 üreticimize, toplam 387 bin 375 litre akaryakıt hibe desteği sağlandı. Çiftçilerimiz, İtalyanların meşhur makarnasının yapıldığı aroma ve protein açısından Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ile canlı hayvan üreticilerinin vazgeçilmezi olan arpa ekimi için ayırdıkları alanları ekime hazır hale getirmek, verilen ücretsiz akaryakıtı kullanarak traktörleri ile sürüm işlemine başladı."