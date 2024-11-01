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        İslahiye'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 19 gün önce otomobilin çarptığı yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:05
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        İslahiye'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 19 gün önce otomobilin çarptığı yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yeni Mahalle'de 14 Ekim'de Ş.N.G. yönetimindeki 06 EE 2611 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki Ayşe Polat, hayatını kaybetti.

        Polat'ın cenazesi, Burunsuzlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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