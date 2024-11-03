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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:44
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A'yı Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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