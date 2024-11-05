Araban'da hayvan kesim yerleri denetlendi

Özdemir, gazetecilere, belediyeye ait mezbahada ilçedeki kasaplar tarafından halka sunulan kırmızı etlerin denetiminin yapıldığını belirterek, "Belediye olarak ilçemizde kaçak kırmızı ete asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi daha da sıkılaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in talimatı üzerine belediye bünyesindeki veteriner hekimler tarafından halkın sağlığı için hayvan kesim yerleri denetlendi.

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