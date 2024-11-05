Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        TBBB'nin belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi programında etkili ileti...
        TBBB'nin belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi programında etkili ileti...
        Araban'da hayvan kesim yerleri denetlendi
        Araban'da hayvan kesim yerleri denetlendi
        İslahiye'de ekim ayında 835 araca cezai işlem
        İslahiye'de ekim ayında 835 araca cezai işlem
        İslahiye Kaymakamlığı Korosundan konser
        İslahiye Kaymakamlığı Korosundan konser
        Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği
        Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği
        Gaziantep'te "Girişimsel Çocuk Kardiyoloji Sempozyumu" düzenlendi
        Gaziantep'te "Girişimsel Çocuk Kardiyoloji Sempozyumu" düzenlendi