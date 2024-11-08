GAÜN'de organ bağışı etkinliği yapıldı

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) organ bağışı haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, organ nakli merkezi ve üniversitenin organ nakli öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla stant açıldı.

Açılan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılırken, bağışta bulunmak isteyenlerin ise kayıtları alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, organ naklinin son dönemde organ yetmezliği olan hastalar için kesin tedavi yöntemi olduğunu ve organ nakli konusundaki bilincin son dönemde arttığını belirtti.